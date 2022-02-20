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Молчанов сыграет в финале турнира ATP в Марселе

Украинский теннисист выступает в паре с седьмой ракеткой мира
Теннис ATP
12:31
Молчанов сыграет в финале турнира ATP в Марселе
Фото: Open 13 Provence

Украинский теннисист Денис Молчанов сыграет в финале парного разряда турнира серии ATP 250 в Марселе.

Молчанов выступает в тандеме с седьмой ракеткой мира в одиночке Андреем Рублевым. В полуфинале украинец и россиянин обыграли пару Уго Гастон/Хольгер Руне (Франция/Дания) – 7:5, 6:7(4), 10:5.

Матч продолжался 1 час и 39 минут. За это время Молчанов и Рублев выполнили 4 подачи навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и выиграли 3 гейма на приеме. Их соперники сделали 1 эйс, 1 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 3 брейк-поинта.

В финале Молчанов и Рублев сыграют против вторых сеяных, дуэта Равен Клаасен/Бек Маклахлан. Украинский теннисист может выиграть свой дебютный титул на уровне ATP-тура.

Сергей Остапенко
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Денис Молчанов Андрей Рублев

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