Молчанов сыграет в финале турнира ATP в Марселе

Украинский теннисист выступает в паре с седьмой ракеткой мира

Фото: Open 13 Provence

Украинский теннисист Денис Молчанов сыграет в финале парного разряда турнира серии ATP 250 в Марселе.

Молчанов выступает в тандеме с седьмой ракеткой мира в одиночке Андреем Рублевым. В полуфинале украинец и россиянин обыграли пару Уго Гастон/Хольгер Руне (Франция/Дания) – 7:5, 6:7(4), 10:5.

Матч продолжался 1 час и 39 минут. За это время Молчанов и Рублев выполнили 4 подачи навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и выиграли 3 гейма на приеме. Их соперники сделали 1 эйс, 1 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 3 брейк-поинта.

В финале Молчанов и Рублев сыграют против вторых сеяных, дуэта Равен Клаасен/Бек Маклахлан. Украинский теннисист может выиграть свой дебютный титул на уровне ATP-тура.