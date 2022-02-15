Молчанов в паре с Рублевым вышел во второй круг турнира ATP в Марселе

Судьба матча решалась на супер-тай-брейке

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с Андреем Рублевым вышли во второй круг парного турнира серии ATP 250 в Марселе, обыграв четвертых сеянных Джонни О'Мара/Давид Вега Эрнандес (Великобритания/Испания) – 3:6, 7:6(4), 10:6.

Матч продолжался 1 час и 34 минуты. За это время Молчанов и Рублев выполнили 2 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и выиграли 1 гейм на приеме. Их соперники не сделали ни одного эйса, 3 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 2 брейк-поинта.

Напомним, Молчанов и Рублев должны были сыграть в паре еще на Australian Open, однако тогда они снялись с турнира из-за проблем со здоровьем у российского теннисиста.