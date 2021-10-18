Молодой украинец поиздевался над соперником и вышел в основу турнира в Хорватии

Кравченко уничтожил представителя Индии

Фото: ФТУ

21-летний украинский теннисист Георгий Кравченко вышел в основную сетку турнира серии ATP Challenger Tour в Лошине, Хорватия, разгромив представителя Индии (АТР 1176) Анирудха Чандрасекара – 6:0, 6:1.

Матч продолжался 55 минут. За это время Кравченко выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 6 геймов на приеме. Его соперник не сделал ни одного эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал 1 брейк-поинт.

Кравченко занимает 434-е место в одиночном рейтинге АТР.

Напомним, первая ракетка Украины Илья Марченко пробился в основную сетку Кубка Кремля.