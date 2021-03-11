Монфис – о вылете на старте Australian Open: «Не добивайте меня, пожалуйста»
Монфис, Берреттини и Киргиос снялись с турнира в Дубае
Ранее теннисисты отказались от выступления в Роттердаме
Гаэль Монфис / Фото - eurosport
Француз Гаэль Монфис (12-й номер рейтинга АТР), итальянец Маттео Берреттини (10-й номер рейтинга АТР) и австралиец Ник Киргиос (49-й номер рейтинга АТР) отказались от участия в турнире Dubai Duty Free Tennis Championships, который состоится с 15 по 20 марта в Дубае (ОАЭ).
Отметим, что ранее эта тройка снялась с соревнований в Роттердаме (Нидерланды).
А тем временем Роджер Федерер обыграл Дэна Эванса в своем первом матче за год на турнире в Дохе.
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