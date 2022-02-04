Монфис: «Ничего не имею против Медведева, но то, что сотворил Надаль - просто волшебство»
Монфис разбит Имером во втором раунде турнира в Монпелье
Француз сумел взять у своего соперника лишь 3 гейма
Гаэль Монфис / Фото - sportskeeda16-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, во втором раунде турнира Open Sud de France разгромно проиграл шведу Микаэлю Имеру со счетом 1:6, 2:6.
За чуть менее часа матча Монфис оформил пять эйсов, семь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 83-й номер рейтинга АТР Имер реализовал пять брейк-пойнтов, ни разу не допустив двойную ошибку.
После этой победы Имера счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу шведа.
В четвертьфинале турнира в Монпелье Имер встретится с французом Ришаром Гаске.
Напомним, ранее Монфис в четвертьфинале Australian Open проиграл итальянцу Маттео Берреттини (4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6).
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