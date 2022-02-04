Монфис разбит Имером во втором раунде турнира в Монпелье

Француз сумел взять у своего соперника лишь 3 гейма

Гаэль Монфис / Фото - sportskeeda

16-я ракетка мира, французский теннисист, во втором раунде турнира Open Sud de France разгромно проиграл шведусо счетом 1:6, 2:6.За чуть менее часа матча Монфис оформил пять эйсов, семь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 83-й номер рейтинга АТР Имер реализовал пять брейк-пойнтов, ни разу не допустив двойную ошибку.После этой победы Имера счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу шведа.В четвертьфинале турнира в Монпелье Имер встретится с французомНапомним, ранее Монфис в четвертьфинале Australian Open проиграл итальянцу