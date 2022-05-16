Монфіс через пошкодження пропустить Roland Garros

Гаель потребує невеликого втручання лікарів

Гаель Монфіс / Фото: UBITENNIS

Чоловік української тенісистку Еліни Світоліної, француз Гаель Монфіс (ATP 22) через пошкодження не зіграє на домашньому Roland Garros. Про це він повідомив у Twitter.

«З сумом повідомляю, що змушений відмовитись від участі в Open Parc de Lyon та Відкритому чемпіонаті Франції наступного тижня. Після Монте-Карло мене турбувала шпора п’яти на правій стопі, яка заважає мені правильно рухатися на корті. Тому я прийняв рішення пройти невелику процедуру для розв'язання проблеми, щоб скоріше повернутися на турніри. Я повідомлю вас дату свого одужання як можна скоріше».

Нагадаємо, раніше Світоліна повідомила про вагітність.

Вони з Монфісом чекають на народження дитини у жовтні