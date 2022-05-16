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Монфіс через пошкодження пропустить Roland Garros

Гаель потребує невеликого втручання лікарів
Теннис ATP
17:32
Монфіс через пошкодження пропустить Roland Garros
Гаель Монфіс / Фото: UBITENNIS

Чоловік української тенісистку Еліни Світоліної, француз Гаель Монфіс (ATP 22) через пошкодження не зіграє на домашньому Roland Garros. Про це він повідомив у Twitter.

«З сумом повідомляю, що змушений відмовитись від участі в Open Parc de Lyon та Відкритому чемпіонаті Франції наступного тижня. Після Монте-Карло мене турбувала шпора п’яти на правій стопі, яка заважає мені правильно рухатися на корті.

Тому я прийняв рішення пройти невелику процедуру для розв'язання проблеми, щоб скоріше повернутися на турніри. Я повідомлю вас дату свого одужання як можна скоріше».

Нагадаємо, раніше Світоліна повідомила про вагітність.
Вони з Монфісом чекають на народження дитини у жовтні

Карен Агабекян
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