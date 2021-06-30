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Монфис добыл путевку во второй круг Wimbledon в матче, который растянулся на три дня

В следующем раунде французу достался вполне проходимый соперник
Теннис Grand Slam
18:10
Монфис добыл путевку во второй круг Wimbledon в матче, который растянулся на три дня
Гаэль Монфис / Фото: News in 24 english

17-я ракетка мира Гаэль Монфис пробился во второй круг Wimbledon, обыграв австралийца Кристофера О'Коннели – (4:6, 6:2, 7:6(5), 4:6, 6:4).

Этот матч примечателен тем, что теннисисты, по причине непогоды и темноты, не могли его доиграть целых три дня! Тем не менее, до рекорда Джона Изнера и Николя Маю Монфису с О'Коннели далеко. Встреча двух первых также продолжалась три дня, но на корте они провели суммарно 11 часов и 5 минут, в то время как француз с австралийцем «боролись» только 3 часа и 25 минут.

 Во втором круге французы сыграет против испанца Педро Мартинеса (ATP 107), который впервые в карьере забрался во второй раунд британского мэйджора. Монфис имеет хорошие шансы на победу, потому что его соперник – не большой эксперт в игре на траве, а свои сильнейшие качества он проявляет на грунте.

Напомним, выступление на Wimbledon также продолжает Элина Свитолина.

Сергей Остапенко
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Гаэль Монфис

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