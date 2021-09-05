Монфис едва не сотворил чудо-камбэк против Синнера на US Open
Монфис: «Это был отличный бой, в прекрасной атмосфере»
Француз – о невероятном матче против Янника Синнера
11:24
Фото: Getty Images
20-я ракетка мира Гаэль Монфис прокомментировал поражение в пятисетовом матче третьего круга US Open от Янника Синнера:
«Это был отличный бой, в прекрасной атмосфере. Еще один невероятный опыт. Я уже очень много сыграл здесь и, тем не менее, мне кажется, сегодня была одна из самых невероятных атмосфер на корте. Именно в таких матчах вы хотите играть. Безусловно, я разочарован, что проиграл этот поединок, но я получил наслаждение от самой игры и от атмосферы на корте.
Что касается Янника, то он показал очень солидный теннис. В решающие моменты ему удалось оставаться агрессивным и не допускать ошибок. Он хорошо подавал, хотя мне удавалось и неплохо принимать в течение матча. У него есть четкие тактические схемы на игру и физически он очень хорош».
Напомним, в центральном матче игрового дня Новак Джокович выиграл у Кеи Нишикори и продолжил свой поход за рекордным 21-м Шлемом.
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