Монфис: «Это был отличный бой, в прекрасной атмосфере»

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20-я ракетка мира Гаэль Монфис прокомментировал поражение в пятисетовом матче третьего круга US Open от Янника Синнера:

Что касается Янника, то он показал очень солидный теннис. В решающие моменты ему удалось оставаться агрессивным и не допускать ошибок. Он хорошо подавал, хотя мне удавалось и неплохо принимать в течение матча. У него есть четкие тактические схемы на игру и физически он очень хорош».