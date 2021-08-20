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Монфис на двух тай-брейках уступил россиянину Рублеву в борьбе за четвертьфинал Masters в Цинциннати

Теннисисты провели на корте почти два часа
Теннис ATP
09:23
Монфис на двух тай-брейках уступил россиянину Рублеву в борьбе за четвертьфинал Masters в Цинциннати
Андрей Рублев / Фото: Twitter ATP

Седьмая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев в двух сетах обыграл Гаэля Монфиса (ATP, 22) на пути в четвертьфинал Masters в Цинциннати, США 7:6 (2), 7:6 (5).

За почти два часа россиянин выполнил 8 эйсов и реализовал 3 из 4-х брейк-поинтов при двух ошибках на подаче. Француз, который ранее завоевал 500-ю победу в карьере, 9 раз подал навылет, допустил 6 «двойных» и выиграл 3 гейма на подаче соперника. Это была вторая официальная игра теннисистов – счет стал равным.

В борьбе за полуфинал Рублев сыграет с французом Бенуа Пэром.

Олег Шумейко-младший
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