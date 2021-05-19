Монфис на турнире в Риме не выиграл ни одного матча, зато сделал самый быстрый удар

У возлюбленного Свитолиной все в порядке с техникой

Гаэль Монфис / фото - Getty Images 14-й номер рейтинга АТР Гаэль Монфис на турнире в Риме, Италия, не смог прервать свою серию неудач из 8 поражений кряду. Первый матч в 2021 году француз выиграл лишь на турнире в Лионе. Однако в Италии возлюбленный украинки Элины Свитолиной отличился другим достижением. Его виннер в матче против Лоренцо Сонего набрал сумасшедшую скорость в 170 километров в час, что стало рекордом соревнований. Напомним, подопечный Тони Надаль Феликс Оже-Альяссим сенсационно проиграл на старте соревнований.

Антон Кривенко