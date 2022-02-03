Надаль: «В мое расписание входили турниры в Акапулько и Индиан-Уэллсе»
Монфис: «Ничего не имею против Медведева, но то, что сотворил Надаль - просто волшебство»
Француз поздравил испанца с 21-м титулом ТБШ в карьере
09:48
Гаэль Монфис и Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
16-я ракетка мира Гаэль Монфис в интервью порталу Tennis Head поздравил Рафаэля Надаля с победой на Australian Open-2022.
«Мы вместе выросли, поэтому я очень рад за Рафу. Особенное и невероятное достижение – 21 титул на турнирах «Большого шлема». Я был очень рад увидеть его победу. Тем более с возрастом становишься более эмоциональным.
Рафа – мой друг, и для меня очень приятно то, что он по-прежнему побеждает. Ничего не имею против Даниила Медведева, но то, что сотворил Рафаэль Надаль – просто волшебство».
Напомним, организаторы Roland Garros показали официальный постер к турниру на 2022 год.
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