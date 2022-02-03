Монфис: «Ничего не имею против Медведева, но то, что сотворил Надаль - просто волшебство»

Гаэль Монфис и Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

16-я ракетка мира Гаэль Монфис в интервью порталу Tennis Head поздравил Рафаэля Надаля с победой на Australian Open-2022.

Рафа – мой друг, и для меня очень приятно то, что он по-прежнему побеждает. Ничего не имею против Даниила Медведева, но то, что сотворил Рафаэль Надаль – просто волшебство».