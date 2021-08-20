Монфис на двух тай-брейках уступил россиянину Рублеву в борьбе за четвертьфинал Masters в Цинциннати
Монфис – о матче с Рублевым: «У меня было что-то с желудком»
Муж Свитолиной прокомментировал свой вылет из турнира в Цинциннати
Гаэль Монфис / Фото - tennis365.comОпытный французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной, Гаэль Монфис, рассказал о проблемах со здоровьем, которые стали причиной паузы в матче с россиянином Андреем Рублевым (7:6 (2), 7:6 (5) в рамках третьего раунда турнира Цинциннати (США).
Цитирует Монфиса L’Équipe.
«У меня было что-то с желудком. К сожалению, меня стошнило при счёте 2:0 во втором сете. В начале второй партии я попросил у врача лекарства. Было жарко, я чувствовал, что рвота уже поднимается. Меня вырвало всем, что я ел с утра, и стало намного лучше. Жара, мы много пьем, меня стошнило. Это факт игры, который длился пять минут. Он не имеет отношения к результату матча. В целом игра у меня хорошая. Есть вещи, которые я могу делать лучше. На тай-брейке в первом сете я мог бы сыграть получше, хотя к тому моменту мне уже было плохо. После этого я потратил много сил на брейк, возможно, играл слишком быстро, торопился. Я уверенно чувствовал себя на задней линии, проводил розыгрыши так, как хотел. Но есть детали, которые предстоит проработать».
Накануне Монфис одержал 500-ю победу в карьере.
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