Не поддержал Свитолину. Монфис вышел в четвертый раунд Australian Open
Монфис – о предстоящем поединке четвертого круга AO: «Для меня это большой матч»
Муж Элины Свитолиной сразиться с Миомиром Кецмановичем за путевку в четвертьфинал Australian Open
21:59
Гаэль Монфис / фото - Getty Images
20-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис в интервью изданию Lequipe высказался о предстоящем поединке четвертого круга Australian Open, в котором ему предстоит сыграть против Миомира Кецмановича.
«В Берси я очень хорошо сыграл против него, но на тренировках он всегда меня обыгрывал. Был упорный матч. У него наступил спад в конце второго сета, и я перехватил инициативу. Но было непросто, он хороший игрок. У него отличные удары, но бэкхенд, на мой взгляд, лучше всего. Ему нечего терять – он молодой парень, который хорошо играет и хочет выигрывать. Для меня это большой матч».
Напомним, в третьем круге AO Монфис уверенно разобрался с Кристианом Гариной.
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