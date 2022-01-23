Монфис вышел в четвертьфинал Australian Open
Монфис – о выходе в четвертьфинал AO: «Для меня это большой вызов»
Французскому теннисисту предстоит сыграть против Маттео Берреттини
16:49
Гаэль Монфис / фото - AO
20-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис в интервью порталу L'Equipe поделился ожиданиями от четвертьфинала Australian Open, в котором ему предстоит сыграть против Маттео Берреттини (ATP №7).
Маттео потрясающе выступает последние два сезона. У него одна из лучших подач в туре, яркая игра. Мощный форхенд позволяет делать много виннерсов. Еще он прибавляет в движении.
Конечно, он будет поддавливать, и для меня это большой вызов. Когда мы встречались последний раз, Берреттини выиграл в пяти сетах в четвертьфинале US Open-2019.
Что значит для вас выход в четвертьфинал?
Это не конечная цель. Пока ты еще в сетке, хочется выигрывать каждый следующий матч. Так что я сохраняю концентрацию и хочу пройти дальше.
Напомним, в своем матче Маттео Берреттини выиграл у Пабло Карреньо-Бусты.
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