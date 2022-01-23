Монфис – о выходе в четвертьфинал AO: «Для меня это большой вызов»

Гаэль Монфис / фото - AO

20-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис в интервью порталу L'Equipe поделился ожиданиями от четвертьфинала Australian Open, в котором ему предстоит сыграть против Маттео Берреттини (ATP №7).

Конечно, он будет поддавливать, и для меня это большой вызов. Когда мы встречались последний раз, Берреттини выиграл в пяти сетах в четвертьфинале US Open-2019.

Что значит для вас выход в четвертьфинал?

Это не конечная цель. Пока ты еще в сетке, хочется выигрывать каждый следующий матч. Так что я сохраняю концентрацию и хочу пройти дальше.