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Монфис – о выходе в четвертьфинал AO: «Для меня это большой вызов»

Французскому теннисисту предстоит сыграть против Маттео Берреттини
Теннис Grand Slam
16:49
Монфис – о выходе в четвертьфинал AO: «Для меня это большой вызов»
Гаэль Монфис / фото - AO

20-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис в интервью порталу L'Equipe поделился ожиданиями от четвертьфинала Australian Open, в котором ему предстоит сыграть против Маттео Берреттини (ATP №7).

  Маттео потрясающе выступает последние два сезона. У него одна из лучших подач в туре, яркая игра. Мощный форхенд позволяет делать много виннерсов. Еще он прибавляет в движении.

Конечно, он будет поддавливать, и для меня это большой вызов. Когда мы встречались последний раз, Берреттини выиграл в пяти сетах в четвертьфинале US Open-2019.

Что значит для вас выход в четвертьфинал?

Это не конечная цель. Пока ты еще в сетке, хочется выигрывать каждый следующий матч. Так что я сохраняю концентрацию и хочу пройти дальше.

Напомним, в своем матче Маттео Берреттини выиграл у Пабло Карреньо-Бусты.

Михаил Рыбак
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Теги

Гаэль Монфис Australian Open Маттео Берреттини

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