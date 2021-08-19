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Монфис одержал 500 побед за карьеру

Француз стал 11-м действующим игроком, который добрался до знаковой отметки
Теннис ATP
09:15
Монфис одержал 500 побед за карьеру
Гаэль Монфис / фото - tennishead.net

Француз Гаэль Монфис во втором круге Masters в Цинциннати в двух сетах обыграл Алекса де Минаура со счетом 6:3, 7:5. Эта победа стала для него 500-й в карьере.

22-я ракетка мира стал 11-м действующим игроком, одержавшим 500 побед.

Лучшие моменты Гаэля Монфиса на турнире в Торонто.

Рене Тер Велде
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Гаэль Монфис

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