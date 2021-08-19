Главный весельчак Тура вновь начал побеждать. Лучшие моменты Монфиса на турнире в Торонто
Монфис одержал 500 побед за карьеру
Француз стал 11-м действующим игроком, который добрался до знаковой отметки
Гаэль Монфис / фото - tennishead.net
Француз Гаэль Монфис во втором круге Masters в Цинциннати в двух сетах обыграл Алекса де Минаура со счетом 6:3, 7:5. Эта победа стала для него 500-й в карьере.
22-я ракетка мира стал 11-м действующим игроком, одержавшим 500 побед.
Лучшие моменты Гаэля Монфиса на турнире в Торонто.
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