Монфис рассказал, повлияла ли на его результаты женитьба на Свитолиной

После свадьбы француз начал регулярно побеждать

Фото: Instagram Элины Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, повлияла ли на его результаты женитьба на украинке Элине Свитолиной. Слова 20-й ракетки мира приводит Lequipe.fr:

«То, что я женился, не означает, что я начал лучше играть. Брак совершенно точно меняет человека, но никак не меняет спортсмена. По факту, в моей игре ничего не изменилось – просто я начал побеждать. Я не проигрывал 4:6 или 5:7 в третьем сете, а выигрывал, это, естественно, придало мне некоторую уверенность в себе».

Из последних шести матчей Монфис выиграла четыре. Француз дошел до четвертьфинала Masters в Торонто, а затем на турнире аналогичной категории в Цинциннати сыграл в третьем круге.

Напомним, ранее Свитолина призналась, что выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление в Токио-2020.