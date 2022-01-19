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Монфис: «Со Свитолиной мы мало говорим о теннисе»

Француз рассказала, как они с женой мотивируют друг друга перед матчами
Теннис Grand Slam
19:26
Монфис: «Со Свитолиной мы мало говорим о теннисе»
Фото: совместный Instagram теннисистов

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился мнением о том, что на Australian Open также выступает его жена, украинская теннисистка Элина Свитолина:

Если честно, особо об этом не думаю. Конечно, я счастлив, что жена со мной, но думаю, многие игроки – тоже счастливчики, и не только теннисисты. С другой стороны – это просто примечательный факт и только.

С Элиной мы мало говорим о теннисе. Теннис – это наша жизнь, но у нас есть команды и все такое. Тут все дело в том, что в нужный момент легче понять человека, а когда другой человек хочет помочь, то проще найти правильные слова. Но, как я уже говорил, у нее своя команда, у меня своя. У нас хорошие мотивационные речи перед матчами. Когда она на нервах, то, конечно, я пытаюсь ее успокоить. А она всегда заботится обо мне, знает, что мне надо, чтобы почувствовать себя лучше, знает меня хорошо и всегда находит нужное слово, когда что-то случается вне тенниса или нужно настроить меня на решение задачи.

То, что мы оба – теннисисты, это здорово потому, что теннис – моя страсть, но у меня есть и другие увлечения и я знакомлю ее с ними. Но теннис – это и ее страсть и я могу это понять. И это хорошо.

Но, в конце концов, я часто говорю, что теннис – это не вся жизнь. Жизнь разнообразна. У нас много общего вне тенниса и это самое важное потому, что очень много людей делят страсть к теннису. Надеюсь, мы поженились не из-за этого. Теннис – это классно, но мир вокруг него не вращается. Как-то так.


Накануне Свитолина и Монфис синхронно вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Украинка обыграла Хармони Тан, француз – Александра Бублика.

Источник: БТУ Сергей Остапенко
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Элина Свитолина Гаэль Монфис

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