Монфис вышел в четвертьфинал Australian Open

Супругу Элины Свитолиной потребовалось три сета для победы

Гаэль Монфис / Фото: Tennis World

В 1/8 финала Australian Open француз Гаэль Монфис (ATP 20) обыграл серба Миомира Кецмановича (ATP 77) со счетом 7:5, 7:6, 6:3.



Мат продлился 157 минут, в течение которых Монфис подал 17 эйсов против четырех у соперника. При этом, оба теннисиста сделали по четыре двойные ошибки.

Также Монфис реализовал 4 из 11 брейков, против 1 из 6 у соперника.

В четвертьфинале Монфис сыграет с победителем матча испанца Пабло Карреньо-Бусты и итальянца Маттео Берреттини.

Напомним, ранее Рафаэль Надаль и Денис Шаповалов пробились в четвертьфинал и сыграют между собой.



