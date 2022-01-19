Монфис вышел в третий круг Australian Open

Француз одержал победу над Александром Бубликом

Гаэль Монфис / фото - tennishead.net

Французский теннисист Гаэль Монфис в матче второго круга Australian Open в трех сетах одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана со счетом 6:1, 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. За это время француз подал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12-ти. Его оппонент же выполнил 4 подачи навылет, совершил 8 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В матче первого круга Australian Open Гаэль Монфис одержал победу над Федерико Корией.