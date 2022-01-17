Монфис вышел во второй круг Australian Open

Француз одержал победу над Федерико Корией

Гаэль Монфис / фото - yahoo.com

Французский теннисист Гаэль Монфис в матче первого круга Australian Open в трех сетах одержал победу над аргентинцем Федерико Корией со счетом 6:1, 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Монфис подал 11 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Кориа выполнил 2 подачи навылет, сделал 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Стоит отметить, что Монфис во второй раз обыграл аргентинского теннисиста. В прошлом году Кориа уступил французу на старте US Open.

Гаэль Монфис стал чемпионом турнира в Аделаиде.