Монфис: «Я надеюсь, что однажды я все-таки сумею все сделать правильно»

Гаэль Монфис / Фото: FirstSportz

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 20) высказался о поражении от Маттео Берреттини (ATP 7) в четвертьфинале Australian Open.



Конечно, есть много позитивных моментов, которые я заберу с собой. Но на последних двух Шлемах я сам усложнял себе ситуацию, когда боролся с соперниками из топ-10. Я продолжаю извлекать уроки, но мне всегда было трудно. Мне трудно до сих пор, но каким-то образом я не теряю веру. Мне нужен только один раз. Мне не нужно двадцать, мне нужно, чтобы один раз все сработало. Я работаю ради этого, я все еще верю, что могу. Это трудно. Уже 20 лет как я играю в Туре и мне не удается все сделать правильно. Но кто знает? Возможно, в этом году все сработает. Всю карьеру у меня так складывается, что в подобных ситуациях я принимаю плохие решения. Уже поздно что-то менять, но, возможно, все-таки один раз все произойдет так, как нужно. Что я имею в виду? Что на важных очках я буду показывать свою лучшую игру, что буду принимать верное решение в эти доли секунды, которые есть, не торопясь, но и не боясь.

Лучшие игроки потому и лучшие, что в эти мгновения они делают верный выбор. Они лучше знают, как справляться с давлением. Этому нельзя научиться, это приходит только с опытом. Но даже имея опыт, тебе нужно оставаться в моменте, принимать верное решение. Говорить можно много, но ты никогда не знаешь наверняка, какой будет ситуация. Будет ветер, будет солнце, при любых обстоятельствах важно то, что ты примешь правильное решение. Как я уже сказал, за всю свою карьеру я никогда не принимал правильные решения. Ладно, пускай, меня это устраивает, но я верю, что один раз, до того как я закончу карьеру, все получится. Вот такая у меня вера.

Как мне удалось изменить ход матча? Ты все равно продолжаешь верить. Забавно, часто люди видят меня слишком сильным. Они забывают, что ты играешь с игроком из топ-10, который моложе и опытнее. Берреттини уже обыгрывал меня в четвертьфинале на «Шлеме», он играл и в полуфиналах, и в финале. Он справился со всем очень хорошо, отлично отыграл. Конечно, я все равно верил в себя, я знал, что я хороший игрок, не лучше, чем он, но что ему придется поработать, чтобы обыграть меня».