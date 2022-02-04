Монфис разбит Имером во втором раунде турнира в Монпелье
Монфис: «Я разочарован поражением на первом в году турнире во Франции»
Шестнадцатая ракетка мира прокомментировал выступление во втором круге Open Sud de France
Гаэль Монфис / фото - tennishead.net
Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение от шведа Микаэля Имера во втором круге Open Sud de France.
«Это был не мой день. Не хочу твитить только о победах и позитивных вещах. Сегодня я играл плохо, и было бы слишком просто сказать, что я должен был сыграть по-другому.
Знаю, что многие из вас ожидали от меня хорошего выступления на первом в году турнире во Франции, и я сам очень разочарован.
Сезон только начинается, и отличные матчи будут сменяться плохими. Это часть тенниса.
Вместе мы выигрываем и проигрываем. Теперь пришло время хорошо восстановиться и подготовиться к следующему турниру».
J’ai pas été bon ce soir. J’ai pas envie de tweeter que les victoires et le côté positif. J’ai mal joué et ça serait trop facile de dire que j’aurais du faire comme ci ou comme ça. [1/4]— Gael Monfils (@Gael_Monfils) February 3, 2022
Гаэль Монфис во втором раунде Open Sud de France разгромно проиграл Микаэлю Имеру.
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