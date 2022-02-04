Монфис: «Я разочарован поражением на первом в году турнире во Франции»

Гаэль Монфис / фото - tennishead.net

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение от шведа Микаэля Имера во втором круге Open Sud de France.

Знаю, что многие из вас ожидали от меня хорошего выступления на первом в году турнире во Франции, и я сам очень разочарован.

Сезон только начинается, и отличные матчи будут сменяться плохими. Это часть тенниса.

Вместе мы выигрываем и проигрываем. Теперь пришло время хорошо восстановиться и подготовиться к следующему турниру».