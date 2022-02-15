Мугуруса начала защиту титула с трудовой победы над Синяковой

Теннисистки провели на корте более двух часов

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Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса пробилась во второй круг турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв чешку Катержину Синякову – 7:6(5), 2:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 25 минут. За это время Мугуруса выполнила 8 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 9 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Следующей соперницей Мугурусы станет россиянка Вероника Кудерметова, которая прошла Викторию Азаренко.

Мугуруса является действующей чемпионкой турнира в Дубае.

Напомним, ранее во второй круг соревнований пробились украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.