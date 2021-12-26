Мугуруса: «Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой»
Мугуруса: «Не буду зацикливаться на том, чтобы вернуться на вершину рейтинга»
Испанская теннисистка поделилась целями на следующий сезон
Гарбинье Мугуруса / фото - rolandgarros.com
Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвели итоги прошедшего сезона и поделилась целями на следующий.
Испанку цитирует ресурс puntodebreak.com:
«По правде говоря, это был отличный год, хотя он и был непростым из-за большого количества протоколов, пузырей, сначала матчей без зрителей и потом со зрителями. Безумия ему добавил Олимпийский турнир. Несмотря на множество проблем, этот год был очень успешным для меня.
Я уже была на первом месте и мне хочется снова побывать на вершине, но я не буду зацикливаться на этом. Лучше сосредоточиться на победах и наборе рейтинговых очков. На это я могу повлиять».
Гарбинье Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре.
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