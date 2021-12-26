Мугуруса: «Не буду зацикливаться на том, чтобы вернуться на вершину рейтинга»

Гарбинье Мугуруса / фото - rolandgarros.com

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвели итоги прошедшего сезона и поделилась целями на следующий.

Испанку цитирует ресурс puntodebreak.com:

Я уже была на первом месте и мне хочется снова побывать на вершине, но я не буду зацикливаться на этом. Лучше сосредоточиться на победах и наборе рейтинговых очков. На это я могу повлиять».