Мугуруса уверенно переиграла Контавейт на Итоговом турнире WTA
Мугуруса – об испанском дерби в полуфинале Итогогово: «Талант у Бадосы всегда был, но сейчас она собирает мозаику»
Двукратная чемпионка Шлемов призналась, что сдружилась с соотечественницей за последний год
Гарбинье Мугуруса / Фото: j48tennis.net
Двукратная победительница турниров Большого Шлема Гарбинье Мугуруса поделилась мнением о полуфинальной встрече Итогового турнира с Паулой Бадосой:
Я за нее очень рада. Этот год она начала намного ниже в рейтинге, но пробилась наверх за счет потрясающего тенниса и победы в Индиан-Уэллс.
В этом году мы отлично провели время на Олимпиаде. Много разговаривали, поближе познакомились. Это была особенная неделя.
Талант у нее всегда был, но сейчас она собирает мозаику. Играет здорово. Все это видят.
Участницы второго полуфинала будут определены позднее. Аннет Контавейт сыграет с победительницей матча Арины Соболенко и Марии Саккари.
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