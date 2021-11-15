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Мугуруса – об испанском дерби в полуфинале Итогогово: «Талант у Бадосы всегда был, но сейчас она собирает мозаику»

Двукратная чемпионка Шлемов призналась, что сдружилась с соотечественницей за последний год
Теннис WTA
13:00
Мугуруса – об испанском дерби в полуфинале Итогогово: «Талант у Бадосы всегда был, но сейчас она собирает мозаику»
Гарбинье Мугуруса / Фото: j48tennis.net

Двукратная победительница турниров Большого Шлема Гарбинье Мугуруса поделилась мнением о полуфинальной встрече Итогового турнира с Паулой Бадосой:

Я за нее очень рада. Этот год она начала намного ниже в рейтинге, но пробилась наверх за счет потрясающего тенниса и победы в Индиан-Уэллс.

В этом году мы отлично провели время на Олимпиаде. Много разговаривали, поближе познакомились. Это была особенная неделя.

Талант у нее всегда был, но сейчас она собирает мозаику. Играет здорово. Все это видят.

Участницы второго полуфинала будут определены позднее. Аннет Контавейт сыграет с победительницей матча Арины Соболенко и Марии Саккари.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Гарбинье Мугуруса Паула Бадоса

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