Мугуруса обыграла Бадосу в полуфинале Итогового турнира

Гарбинье потребовалось всего два сета, чтобы победить соотечественницу





Гарбинье Мугуруса / Фото: j48tennis

В полуфинале Итогового турнира WTA в Гвадалахаре Гарбинье Мугуруса (WTA 5) выиграла у Паулы Бадосы (WTA 10) со счетом 6:3, 6:3.



Матч продлился 86 минут, в течение которых Бадоса подала три эйса против двух у оппонентки. При этом, Паула допустила шесть двойных ошибок, тогда как у Гарбинье всего три.

Также Мугуруса реализовала три из одиннадцати брейк-пойнтов. Бадоса же не воспользовалась ни одним из трех брейков.

В финале итогового турнира Мугуруса сыграет с Анетт Контавейт, которую обыгрывала в группе.