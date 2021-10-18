Мугуруса: «С большим воодушевлением приехала в Москву»

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Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от турнира серии WTA 500 в Москве. Слова испанской теннисистки приводит пресс-служба соревнования:

Я недавно прилетела с турнира, который проходил в Индиан-Уэллсе, тем не менее я очень довольна тем, что увидела здесь. Мне посчастливилось провести пару тренировок, чтобы привыкнуть к покрытию, к климату в Москве и часовому поясу в том числе. Я очень мотивирована на победу».