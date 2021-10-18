Мугуруса: «Кто-то скажет, что турнир в Чикаго был не очень крупным, но считается все – каждая победа»
Мугуруса: «С большим воодушевлением приехала в Москву»
Испанская теннисистка примет участие в Кубке Кремля
Фото: Getty Images
Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от турнира серии WTA 500 в Москве. Слова испанской теннисистки приводит пресс-служба соревнования:
«Прежде всего хочется сказать, что я с большим воодушевлением приехала в Москву для участия в этом турнире. Это новый стадион, я знаю, и мне сложно сравнивать его с предыдущими, потому что я в первый раз участвую в этом турнире. Сегодня мой первый день. Пока мне все очень нравится.
Я недавно прилетела с турнира, который проходил в Индиан-Уэллсе, тем не менее я очень довольна тем, что увидела здесь. Мне посчастливилось провести пару тренировок, чтобы привыкнуть к покрытию, к климату в Москве и часовому поясу в том числе. Я очень мотивирована на победу».
Мугуруса получила второй номер посева и начнет свой путь со второго круга.
В основной сетке турнира в Москве выступят три представительницы Украины, которые ранее узнали соперниц по первому кругу.
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