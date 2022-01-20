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Мугуруса сенсационно вылетела со второго раунда Australian Open

Топовая испанка в двух сетах проиграла 61-й ракетке мира
Теннис Grand Slam
07:17
Мугуруса сенсационно вылетела со второго раунда Australian Open
Гарбинье Мугуруса / Фото - WTA
Третья ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса неожиданно проиграла француженке Ализе Корне во втором раунде Australian Open со счетом 3:6, 3:6.

За 1 час 27 минут матча Мугуруса оформила два эйса, трижды ошиблась при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта. В свою очередь, 61-й номер рейтинга Корне ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала три брейка. 

После этой победы Корне счет в личных встречах теннисисток стал 3:3.

В третьем раунде Australian Open Корне встретится со словенкой Тамарой Зиданшек.

Накануне 17-я ракетка мира Элина Свитолина преодолела второй раунд Australian Open.
Владимир Кириченко
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Теги

Гарбинье Мугуруса Ализе Корне Australian Open

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