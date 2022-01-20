Мугуруса сенсационно вылетела со второго раунда Australian Open

Топовая испанка в двух сетах проиграла 61-й ракетке мира

Гарбинье Мугуруса / Фото - WTA

Третья ракетка мира, испанская теннисистканеожиданно проиграла француженкево втором раунде Australian Open со счетом 3:6, 3:6.За 1 час 27 минут матча Мугуруса оформила два эйса, трижды ошиблась при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта. В свою очередь, 61-й номер рейтинга Корне ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала три брейка.После этой победы Корне счет в личных встречах теннисисток стал 3:3.В третьем раунде Australian Open Корне встретится со словенкойНакануне 17-я ракетка мира