Мугуруса: «Не буду зацикливаться на том, чтобы вернуться на вершину рейтинга»
Мугуруса сенсационно вылетела со второго раунда Australian Open
Топовая испанка в двух сетах проиграла 61-й ракетке мира
07:17
Гарбинье Мугуруса / Фото - WTAТретья ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса неожиданно проиграла француженке Ализе Корне во втором раунде Australian Open со счетом 3:6, 3:6.
За 1 час 27 минут матча Мугуруса оформила два эйса, трижды ошиблась при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта. В свою очередь, 61-й номер рейтинга Корне ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала три брейка.
После этой победы Корне счет в личных встречах теннисисток стал 3:3.
В третьем раунде Australian Open Корне встретится со словенкой Тамарой Зиданшек.
Накануне 17-я ракетка мира Элина Свитолина преодолела второй раунд Australian Open.
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