Мугуруса уверенно переиграла Контавейт на Итоговом турнире WTA

Обе теннисистки вышли в полуфинальную стадию соревнований

Мугуруса и Контавейт / Фото - WTA

Пятая ракетка мира испанкапереиграла эстонку, занимающую восьмую строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 6:4 в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира WTA.За чуть менее чем полтора часа матча Мугуруса оформила семь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. В свою очередь, Контавейт дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.После этой победы Мугурусы счет в личных встречах стал в пользу испанки – 3:2.Исходя из этого, обе спортсменки теннисистки вышли в плей-офф WTA Finals с двумя победами и одним поражением.Напомним, в другом матче квартетапереиграла