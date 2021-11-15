Швентек, Мугуруса и Бадоса гарантировали себе участие на Итоговом турнире
Мугуруса уверенно переиграла Контавейт на Итоговом турнире WTA
Обе теннисистки вышли в полуфинальную стадию соревнований
Мугуруса и Контавейт / Фото - WTAПятая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса переиграла эстонку Анетт Контавейт, занимающую восьмую строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 6:4 в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира WTA.
За чуть менее чем полтора часа матча Мугуруса оформила семь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. В свою очередь, Контавейт дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.
После этой победы Мугурусы счет в личных встречах стал в пользу испанки – 3:2.
Исходя из этого, обе спортсменки теннисистки вышли в плей-офф WTA Finals с двумя победами и одним поражением.
Напомним, в другом матче квартета Каролина Плишкова переиграла Барбору Крейчикову (0:6, 6:4, 6:4).
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