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Стронгмен. Лига Чемпионов

Мугуруса: «Я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього»

Іспанка зізналася, що під час матчу відчувала дискомфорт
Теннис WTA
22:45
Мугуруса: «Я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього»
Гарбинье Мугуруса / Фото: j48tennis

Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса (WTA 9) прокоментувала несподівану поразку в другому колі домашнього турніру в Мадриді від українки Ангеліни Калініної (WTA 37). Слова переможниці двох турнірів Grand Slam приводить As.

«У фізичному плані у мене був дискомфорт у правій литці. У якості запобіжного заходу мені наклали пов’язку. Для мене це був дивний матч. При цьому, я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього. До того ж у мене не вийшло реалізувати свої брейк-пойнти.

Кілька матчів на ґрунті вплинули на мене, оскільки фізично я була трохи ослаблена, хоча і мала вихідний. Відчувала себе трохи скутою через тренування, попередній матч, напругу. У деяких моментах мені не вистачало іскри».

Нагадаємо, Калініна в наступному колі зіграє протиЕмми Радукану, яка здолала Марту Костюк.
Карен Агабекян
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Теги

Гарбинье Мугуруса Ангелина Калинина

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