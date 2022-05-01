Мугуруса: «Я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього»

Іспанка зізналася, що під час матчу відчувала дискомфорт

Гарбинье Мугуруса / Фото: j48tennis Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса (WTA 9) прокоментувала несподівану поразку в другому колі домашнього турніру в Мадриді від українки Ангеліни Калініної (WTA 37). Слова переможниці двох турнірів Grand Slam приводить As. «У фізичному плані у мене був дискомфорт у правій литці. У якості запобіжного заходу мені наклали пов’язку. Для мене це був дивний матч. При цьому, я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього. До того ж у мене не вийшло реалізувати свої брейк-пойнти. Кілька матчів на ґрунті вплинули на мене, оскільки фізично я була трохи ослаблена, хоча і мала вихідний. Відчувала себе трохи скутою через тренування, попередній матч, напругу. У деяких моментах мені не вистачало іскри». Нагадаємо, Калініна в наступному колі зіграє Нагадаємо, Калініна в наступному колі зіграє протиЕмми Радукану, яка здолала Марту Костюк

Карен Агабекян