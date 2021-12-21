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Мухова снялась с Australian Open. В 2021 году в Мельбурне она сыграла в полуфинале

Место чешки в основной сетке займет Мисаки Дои
Теннис Grand Slam
11:18
Мухова снялась с Australian Open. В 2021 году в Мельбурне она сыграла в полуфинале
Фото: Sportskeeda

Чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с Australian Open. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Ее место в основной сетке турнира займет представительница Японии Мисаки Дои.

Напомним, в 2021 году на Открытом чемпионате США Мухова дошла до полуфинала.

Отметим также, что текущий сезон чешка закончила досрочно из-за проблем со здоровьем.

Сергей Остапенко
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Каролина Мухова

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