Мухова объявила о досрочном завершении сезона-2021
Мухова снялась с Australian Open. В 2021 году в Мельбурне она сыграла в полуфинале
Место чешки в основной сетке займет Мисаки Дои
11:18
Фото: Sportskeeda
Чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с Australian Open. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Ее место в основной сетке турнира займет представительница Японии Мисаки Дои.
Напомним, в 2021 году на Открытом чемпионате США Мухова дошла до полуфинала.
Отметим также, что текущий сезон чешка закончила досрочно из-за проблем со здоровьем.
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