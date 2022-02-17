Джокович назвал настоящую причину, по которой его депортировали из Австралии
Муратоглу: «Видно, что у Джоковича есть принципы»
Тренер Серены Уильямс – об отказе серба от вакцинации
Патрик Муратоглу / фото - Getty Images
Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс, прокомментировал спорное решение Новака Джоковича отказаться от вакцинации, тем самым лишив себя возможности посещать многие топовые турниры. Слова Муратоглу приводит портал Tennis365.
«Слова Новака меня удивили. Я не верю, что он так поступил. Он давно борется за звание лучшего в истории, конкурирует с Рафой и Роджером. При этом Джокович – самый молодой среди своих соперников, он чаще побеждает. А теперь прививки для него важнее этой борьбы. Видно, что у Джоковича есть принципы».
Напомним, Джокович назвал настоящую причину, по которой его депортировали из Австралии.