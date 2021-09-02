Циципас в матче второго круга US Open снова взял долгий туалетный перерыв – зрители на трибунах его освистали
Муратоглу: «Вы говорите какой-то бред о переписках Циципаса с отцом в туалете»
Один из тренеров грека заявил, что во время матчей телефон Стефаноса находился в отеле
2 сентября 09:32
Фото: iNews
Патрик Муратоглу, один из тренеров третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса, прокомментировал обвинения в адрес своего подопечного:
«Стефанос уж точно не обманщик. Это даже смешно. Вы говорите какой-то бред о переписках с отцом в туалете, но телефон Циципаса во время матчей лежит в отеле».
Недавно Циципаса даже освистали фанаты из-за очень долгих туалетных перерывов.
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