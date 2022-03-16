Муж Свитолиной обыграл Медведева и лишил россиянина звания первой ракетки мира

Сенсация от Монфиса

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В третьем раунде турнира серии ATP1000 в Индиан-Уэллсе, США, Гаэль Монфис (ATP, 28) сотворил сенсацию, обыграв первую ракетку мирового рейтинга Даниила Медведева 4:6, 6:3, 6:1.



За два часа на корте француз трижды подал навылет, реализовал 5 брейк-поинтов из четырнадцати и допустил 7 «двойных». Россиянин сделал 5 эйсов, 2 брейка и 6 раз ошибся при подаче. Это была третья встреча теннисистов – 2:1 в пользу Гаэля. Отметим, что из-за этого поражения Даниил потеряет статус лидера рейтинга ATP уже на следующей неделе.

В четвертом раунде Монфис сыграет с Карлосом Алькарасом.

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