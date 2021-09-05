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«Мы гордимся таким великим мадридцем». В «Реале» отметили победу Алькараса над Циципасом

18-летний испанец на US Open обыграл третью ракетку мира
Теннис Grand Slam
5 сентября 14:45
«Мы гордимся таким великим мадридцем». В «Реале» отметили победу Алькараса над Циципасом
Фото: пресс-служба US Open

Футбольный клуб «Реал» посредством своих социальных сетей обратился к 18-летнему испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу, который накануне сенсационно обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса на US Open:

«Много сил и много мужества потребовалось Карлосу для матча-нокаута на US Open. Мы все гордимся таким великим мадридцем, как ты, ты уже вошел в историю тенниса, будучи самым юным игроком, прошедшим во вторую неделю турнира, начиная с 1989 года».

Алькараса уже сравнивают со звездным соотечественником Рафаэлем Надалем. Также ему прочат большое будущее в теннисе. К примеру, двукратный чемпион турниров серии Большого шлема Евгений Кафельников в Twitter написал, что, максимум, через три года Карлос будет первой ракеткой мира.

В четвертом круге US Open испанец сыграет против Петра Гойовчика.

Сергей Остапенко
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Теги

Реал Мадрид (футбол)

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