«Мы вновь общались с ней». МОК назначил личную встречу с Пэн Шуай

Международный олимпийский комитет намерен постоянно контактировать с теннисисткой

Пэн Шуай / фото - WTA

Пресс-служба Международного олимпийского комитета опубликовала очередное заявление о ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая обвинила вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

МОК заявляет, что им удалось договориться о личной встрече со спортсменкой.

«Как и многие другие организации, мы также беспокоимся о здоровье и безопасности Пэн Шуай. Именно по этой причине мы провели с ней ещё одну видеоконференцию. Намерены контактировать с Пэн Шуай на постоянной основе, а также назначили личную встречу на январь. Пэн Шуай трижды выступала на Олимпиадах, поэтому мы напрямую общаемся с ней и китайскими федерациями. Наша цель – обеспечить ее безопасность, не забывая при этом о приватности. В данной ситуации мы пользуемся «тихой дипломатией» и считаем данный подход наиболее эффективным».

Напомним, Евросоюз обратился к Китаю с вопросом о Пэн Шуай.

Ранее Шуай Пэн вышла на связь с президентом МОК.