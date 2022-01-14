Лидер полузащиты «Реала» отпустил шпильку в адрес Джоковича из-за скандала в Австралии
«Мы защищаем границы Австралии». Министр иммиграции – об аннулированной визе Джоковича
Алекс Хоук – о том, сто подтолкнуло его к такому решению
14 января 15:03
Новак Джокович / фото - Getty Images
Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук в интервью порталу Sydney Morning Herald аргументировал свое решение аннулировать визу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.
«Сегодня я воспользовался свои законным правом и аннулировал визу Новака Джоковича из соображений здоровья и порядка. Я принял это решение после постановления Федерального окружного суда и суда по семейным делам от 10 января 2022 года, которое отменило предыдущее аннулирование визы.
При принятии решения я внимательно изучил всю информацию, предоставленную мне Министерством внутренних дел, Австралийской пограничной службой и господином Джоковичем. Правительство Моррисона твердо защищает границы Австралии во время пандемии коронавируса».
Напомним, юристы Джокоича сразу подали апелляцию на это решение. Суд вынесет свой вердикт уже сегодня.
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