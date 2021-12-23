Директор Australian Open заинтриговал возможным участием Джоковича в турнире
На Australian Open не будет линейных судей
Такое решение принято из-за пандемии коронавируса
13:45
Линейный арбитр и Новак Джокович / фото - Getty Images
На Открытом чемпионате Австралии не будут работать линейные арбитры, сообщает пресс-служба турнира.
По информации, организаторы турнира приняли такое решение, чтобы ограничить количество людей в Мельбурн-парке из-за пандемии. Их функцию будет выполнять система видео повторов Hawk-Eye Live.
Напомним, Александр Зверев свою назвал главную цель на 2021 год.
Комментарии 0