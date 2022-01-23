На Australian Open осталось три украинки. Надежда Киченок в миксте уступила во втором раунде

Украино-мексиканская пара проиграла японскому дуэту

Фото: j48tennis.net

Надежда Киченок в паре с Сантьяго Гонсалесом проиграли во втором раунде Australian Open Бену Маклахлану и Эни Сибахаре 4:6, 6:3, 10:8.



За почти полтора часа игрового времени украино-мексиканская пара трижды подала навылет, реализовала 2 из 3-х брейк-поинтов и допустила две «двойных». Японский тандем сделал 4 эйса, 2 брейка и четырежды ошибся при подаче.

На турнире осталось три представительницы Украины – сестра Надежды Людмила Киченок, которая также сыграет во втором круге австралийского Шлема, а также Марта Костюк и Даяна Ястремская, пробившиеся в третий круг в паре.