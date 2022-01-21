Не поддержал Свитолину. Монфис вышел в четвертый раунд Australian Open
На Australian Open украинку разобрали по запчастям. Хайлайты матча Элина Свитолина – Виктория Азаренко
Первая ракетка Украины выиграла всего два гейма
09:33
Фото: j48tennis.net
В третьем раунде завершила свой путь на Australian Open Элина Свитолина.
Первая ракетка Украины в двух сетах капитулировала в матче с двукратной победительницей турнира Виктории Азаренко. За немногим более часа Свитолина смогла взять верх лишь в двух геймах.
Australian Open. Третий круг
Виктория Азаренко – Элина Свитолина 6:0, 6:2.
Видеообзор матча:
Напомним, что Марта Костюк также не сумела выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.
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