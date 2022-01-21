На Australian Open украинку разобрали по запчастям. Хайлайты матча Элина Свитолина – Виктория Азаренко

Первая ракетка Украины выиграла всего два гейма

Фото: j48tennis.net

В третьем раунде завершила свой путь на Australian Open Элина Свитолина.



Первая ракетка Украины в двух сетах капитулировала в матче с двукратной победительницей турнира Виктории Азаренко. За немногим более часа Свитолина смогла взять верх лишь в двух геймах.

Australian Open. Третий круг

Виктория Азаренко – Элина Свитолина 6:0, 6:2.

Видеообзор матча:

Напомним, что Марта Костюк также не сумела выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.