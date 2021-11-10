На молодежном Итоговом турнире теннисисты выдали лучший розыгрыш года (по версии автора новости)

Случилось это в матче Карлоса Алькараса против Накашимы

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В Милане проходит молодежный Итоговый турнир АТР.

Сегодня, 10 ноября, испанец Карлос Алькарас и представитель США Брендон Накашима выдали розыгрыш, который будет претендовать на звание лучшего за весь сезон.

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