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На молодежном Итоговом турнире теннисисты выдали лучший розыгрыш года (по версии автора новости)

Случилось это в матче Карлоса Алькараса против Накашимы
Теннис ATP
18:24
На молодежном Итоговом турнире теннисисты выдали лучший розыгрыш года (по версии автора новости)
Фото: Getty Images

В Милане проходит молодежный Итоговый турнир АТР.

Сегодня, 10 ноября, испанец Карлос Алькарас и представитель США Брендон Накашима выдали розыгрыш, который будет претендовать на звание лучшего за весь сезон.

Описывать что-то смысла нет, просто смотрите и наслаждайтесь:

Сергей Остапенко
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