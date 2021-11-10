Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
На молодежном Итоговом турнире теннисисты выдали лучший розыгрыш года (по версии автора новости)
Случилось это в матче Карлоса Алькараса против Накашимы
Фото: Getty Images
В Милане проходит молодежный Итоговый турнир АТР.
Сегодня, 10 ноября, испанец Карлос Алькарас и представитель США Брендон Накашима выдали розыгрыш, который будет претендовать на звание лучшего за весь сезон.
Описывать что-то смысла нет, просто смотрите и наслаждайтесь:
ARE YOU NOT ENTERTAINED?! @alcarazcarlos03 @nextgenfinals pic.twitter.com/DbQxYIXeoE— Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2021
Комментарии 0