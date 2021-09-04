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На первом с 2008 года украинском «челленджере» не выступит ни один представитель топ-150 рейтинга

Турнир пройдет с 6 по 12 сентября в Киеве
Теннис ATP
4 сентября 16:15
На первом с 2008 года украинском «челленджере» не выступит ни один представитель топ-150 рейтинга
Фото: Kyivmaps

С турнира серии ATP Challenger Tour Kyiv Open снялся 100-й номер мирового рейтинга Стефано Травалья, который должен был возглавить посев.

Помимо итальянца, в столицу Украины также не приедут Ботик ван де Зандхулп (117), Джем Илкел (188), Стивен Диес (199).

Таким образом, турнир в Киеве пройдет без представителей топ-150 рейтинга.

Заявочный список в основной сетке на данный момент выглядит так:

«Челленджер» в Киеве пройдет с 6 по 12 сентября и станет первым турниром подобной категории с 2008 года, который состоится в Украине.

Сергей Остапенко
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