Манафов стал вице-чемпионом «челленджера» в Варшаве
На первом с 2008 года украинском «челленджере» не выступит ни один представитель топ-150 рейтинга
Турнир пройдет с 6 по 12 сентября в Киеве
Фото: Kyivmaps
С турнира серии ATP Challenger Tour Kyiv Open снялся 100-й номер мирового рейтинга Стефано Травалья, который должен был возглавить посев.
Помимо итальянца, в столицу Украины также не приедут Ботик ван де Зандхулп (117), Джем Илкел (188), Стивен Диес (199).
Таким образом, турнир в Киеве пройдет без представителей топ-150 рейтинга.
Заявочный список в основной сетке на данный момент выглядит так:
«Челленджер» в Киеве пройдет с 6 по 12 сентября и станет первым турниром подобной категории с 2008 года, который состоится в Украине.
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