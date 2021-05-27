Иванишевич: «Надаль – фаворит Roland Garros, но есть один игрок, который бросит ему вызов»
На Roland Garros открыли статую Надаля
Испанский теннисист является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции
21:55
Рафаэль Надаль / фото - tennistours.com
Сегодня на территории проведения Открытого чемпионата Франции открыли статую испанца Рафаэля Надаля.
Испанский теннисист – 13-кратный и действующий чемпион Roland Garros. «Король грунта» брал титул абсолютно рекордное количество раз.
Рафаэль Надаль высказался о предстоящем выступлении на Roland Garros.
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