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На Roland Garros открыли статую Надаля

Испанский теннисист является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции
Теннис Grand Slam
21:55
На Roland Garros открыли статую Надаля
Рафаэль Надаль / фото - tennistours.com

Сегодня на территории проведения Открытого чемпионата Франции открыли статую испанца Рафаэля Надаля.

Испанский теннисист – 13-кратный и действующий чемпион Roland Garros. «Король грунта» брал титул абсолютно рекордное количество раз.

Рафаэль Надаль высказался о предстоящем выступлении на Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Рафаэль Надаль Roland Garros

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