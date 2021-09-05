Нишикори: «Не заметил, чтобы на Джоковича давила возможность выиграть календарный Большой шлем»
«На стадионе US Open атмосфера будто наэлектризована». Джокович – о победе над Нишикори
Первая ракетка мира – о всплесках эмоций на корте
5 сентября 14:57
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал исход матча 3-го тура US Open, в котором серб обыграл японца Кеи Нишикори. Цитирует Джоковича пресс-служба турнира.
«Болельщикам нужен не только хороший теннис, но и энергетика. На стадионе Артура Эша атмосфера будто наэлектризована, особенно в матчах, где все решают несколько очков. Сегодня зрители максимально включились в матч. Было очень громко и круто. Я подпитывался их энергией.
Я никогда не планирую всплески эмоций на корте ни хороших, ни плохих. Они случаются сами по себе. Иногда в важный момент матча хочется выплеснуть все из себя, создать волну энергии и оседлать ее».
Напомним, Нишикори также высказался об этом матче.
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