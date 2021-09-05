«На стадионе US Open атмосфера будто наэлектризована». Джокович – о победе над Нишикори

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал исход матча 3-го тура US Open, в котором серб обыграл японца Кеи Нишикори. Цитирует Джоковича пресс-служба турнира.

Я никогда не планирую всплески эмоций на корте ни хороших, ни плохих. Они случаются сами по себе. Иногда в важный момент матча хочется выплеснуть все из себя, создать волну энергии и оседлать ее».