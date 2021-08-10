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Надаль болеет за «Реал», но даже он расстроился после ухода Месси из «Барселоны»

Сага с контрактом звездного аргентинца взбудоражила не только футбольный мир
Теннис ATP
10:01
Надаль болеет за «Реал», но даже он расстроился после ухода Месси из «Барселоны»
Фото: Getty Images

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль поделился мнением об уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Слова испанского теннисиста приводит DAZN:

«Как футбольному болельщику, потеря такой звезды, как Лео Месси, кажется мне печальной новостью для тех, кто любит футбол и является испанцем. Это печальный день для болельщиков «Барселоны» и для испанского футбола.

Я понимаю, что сохранить его было невозможно. Я знаю, что «Барселона» сделала все возможное, чтобы сохранить лучшего игрока в истории клуба.

Футбольный мир страдает, и клубы не исключение, особенно клубы, которые не зависят от государства, у которого есть такой мощный капитал».

Надаль – поклонник «Реала».

Не факт, что сага с уходи Месси закончена, ведь «Барселона» предприняла еще одну попытку сохранить игрока.

Сергей Остапенко
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Теги

Рафаэль Надаль Лионель Месси Барселона (футбол)

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