Надаль болеет за «Реал», но даже он расстроился после ухода Месси из «Барселоны»

Сага с контрактом звездного аргентинца взбудоражила не только футбольный мир

Фото: Getty Images 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль поделился мнением об уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Слова испанского теннисиста приводит DAZN: «Как футбольному болельщику, потеря такой звезды, как Лео Месси, кажется мне печальной новостью для тех, кто любит футбол и является испанцем. Это печальный день для болельщиков «Барселоны» и для испанского футбола. Я понимаю, что сохранить его было невозможно. Я знаю, что «Барселона» сделала все возможное, чтобы сохранить лучшего игрока в истории клуба. Футбольный мир страдает, и клубы не исключение, особенно клубы, которые не зависят от государства, у которого есть такой мощный капитал». Надаль – поклонник «Реала».

Не факт, что сага с уходи Месси закончена, ведь «Барселона» предприняла еще одну попытку сохранить игрока.

Сергей Остапенко