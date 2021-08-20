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Надаль больше не сыграет в 2021 году

Испанец досрочно завершил сезон из-за травмы
Теннис ATP
13:44
Надаль больше не сыграет в 2021 году
Рафаэль Надаль / Фото: tennishead.net

20-кратный победитель турниров Большого Шлема Рафаэль Надаль в своем Instagram сообщил печальную новость. Как и его многолетний соперник Роджер Федерер, испанец не сможет доиграть сезон-2021 из-за травмы левой стопы. Отметим, что из-за повреждения испанец не выступил на Олимпийских играх-2020 и Wimbledon, а также пропустит предстоящий US Open:

Хочу сообщить, что я должен закончить сезон-2021. По правде говоря, я уже год страдаю из-за моей ноги, и мне нужно время на восстановление. После того, как я пообщался с командой и семьей, я принял это решение.

В этот год я пропустил такие важные турниры как Wimbledon, Олимпиаду, US Open и многие другие соревнования. Так как в течение последнего года я не могу нормально готовиться и играть, я пришел к выводу, что мне нужно некоторое время на восстановление.

Напомним, что никто из «Большой тройки» не вошел в Команду Европы на Кубке Лейвера.

Олег Шумейко-младший
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