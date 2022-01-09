Надаль взял титул перед Australian Open. Видеообзор финального матча
Надаль дал комментарий о первом титуле после травмы
Испанец стал триумфатором турнира в Мельбурне
Фото: Twitter ATP
Шестая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль прокомментировал победу на первом турнире после травмы.
Слова Рафы приводит The National News:
Очень рад начать сезон с титула. Это особенный способ начать. Я думаю, что это был лучший матч после приезда в Австралию. Без каких-либо сомнений, у меня был очень сильный соперник.
Если учитывать и проанализировать то, через что мне пришлось пройти в последние пять месяцев, включая заболевание коронавирусом, конечно, я очень счастлив. Да, конечно, были сомнения. Я не знал, смогу ли вернуться.
Я хочу быть на 100% здоров. Хочу играть до конца сезона. Мне нужно еще многое улучшать.
Напомним, что в финале соревнований в Мельбурне испанец обыграл американца Максима Кресси.
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