Надаль дал комментарий о первом титуле после травмы

Фото: Twitter ATP

Шестая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль прокомментировал победу на первом турнире после травмы.



Слова Рафы приводит The National News:

Если учитывать и проанализировать то, через что мне пришлось пройти в последние пять месяцев, включая заболевание коронавирусом, конечно, я очень счастлив. Да, конечно, были сомнения. Я не знал, смогу ли вернуться.

Я хочу быть на 100% здоров. Хочу играть до конца сезона. Мне нужно еще многое улучшать.