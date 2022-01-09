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Надаль дал комментарий о первом титуле после травмы

Испанец стал триумфатором турнира в Мельбурне
Теннис ATP
09 января 21:58
Надаль дал комментарий о первом титуле после травмы
Фото: Twitter ATP

Шестая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль прокомментировал победу на первом турнире после травмы.

Слова Рафы приводит The National News:

Очень рад начать сезон с титула. Это особенный способ начать. Я думаю, что это был лучший матч после приезда в Австралию. Без каких-либо сомнений, у меня был очень сильный соперник.

Если учитывать и проанализировать то, через что мне пришлось пройти в последние пять месяцев, включая заболевание коронавирусом, конечно, я очень счастлив. Да, конечно, были сомнения. Я не знал, смогу ли вернуться.

Я хочу быть на 100% здоров. Хочу играть до конца сезона. Мне нужно еще многое улучшать.

Напомним, что в финале соревнований в Мельбурне испанец обыграл американца Максима Кресси.

Олег Шумейко-младший
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