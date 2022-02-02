Надаль: «У людей ложные представления относительно образа Медведева»
Надаль: «Для меня большая честь быть частью эпохи Федерера»
Испанец поблагодарил легендарного швейцарца
02 февраля 10:00
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Испанец Рафаэль Надаль поблагодарил легендарного швейцарца Роджера Федерера за поздравления с победой на Australian Open.
Надаля цитирует портал Tennis 365:
«Это многое значит для меня. У нас потрясающие отношения. Вместе мы добились потрясающих достижений. Для меня большая честь быть частью его эпохи. Вместе мы пережили множество потрясающих моментов в истории нашего спорта. Получить такое сообщение от него – это много значит для меня.
Желаю ему всего наилучшего. Он знает. Искренне надеюсь, что мы еще сыграем друг с другом в важных матчах».
Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и Новака Джоковича по количеству побед на Grand Slam.
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