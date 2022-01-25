Надаль в сумасшедшем матче обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал Australian Open
Надаль: «Два месяца назад я не был уверен, продолжу ли карьеру, а сейчас я в полуфинале Australian Open»
Легендарный испанец – о победе над Шаповаловым
10:59
Рафаэль Надаль / Фото - latestlyЭкс-первая ракетка мира, титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после выхода в полуфинал Australian Open.
Цитирует Надаля Eurosport.
«Не знаю, как мне удалось победить, сил вообще не было. День получился сложным, было жарко. Я не был к этому готов. В концовке матча мне повезло, хотя на старте я играл хорошо. У меня были проблемы с желудком. Доктор дал лекарство и померил давление – результаты были нормально. Чувствовал я себя плохо, но всё равно смог победить. Хорошо, что у меня будет два выходных. Два месяца назад я не был уверен, продолжу ли карьеру, а сейчас я в полуфинале. Каждый матч – это просто подарок для меня».
Отметим, что это седьмой полуфинал австралийского «мэйджора» в карьере испанца.
Напомним, четвертьфинале Australian Open Надаль в пяти сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова (6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3), который обвинил судью матча в продажности. По ходу матча испанец брал медицинский перерыв и вызывал на корт тренера.