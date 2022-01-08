Надаль: «Это важный момент для меня, потому что я не играл полгода»

Испанец – о выходе в финал турнира в Мельбурне

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images 6-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в интервью пресс-службе ATP прокомментировал выход в финал турнира в Мельбурне. «Это важный момент для меня, потому что я не играл полгода. Рад, что могу вернуться в Австралию и играть.



Мне есть, где прибавить, но травм нет, и это главное. Нужно искать ритм и набираться энергии. Понятно, что ошибок не избежать, но нужно быть терпеливым». Напомним, Надаль остановился в шаге от уникального достижения ATP.

Михаил Рыбак