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Надаль: «Это важный момент для меня, потому что я не играл полгода»
Испанец – о выходе в финал турнира в Мельбурне
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
6-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в интервью пресс-службе ATP прокомментировал выход в финал турнира в Мельбурне.
«Это важный момент для меня, потому что я не играл полгода. Рад, что могу вернуться в Австралию и играть.
Мне есть, где прибавить, но травм нет, и это главное. Нужно искать ритм и набираться энергии. Понятно, что ошибок не избежать, но нужно быть терпеливым».
Напомним, Надаль остановился в шаге от уникального достижения ATP.